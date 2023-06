TMW - Il Milan apre solo al prestito di Gabbia: 4 squadre su di lui

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Gabbia in estate potrebbe lasciare il Milan. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore classe '99 vuole fare un'esperienza in una piazza che gli consenta di avere maggiore minutaggio e la dirigenza rossonera è pronta ad accontentarlo. Il Diavolo però è stato chiaro: punta sul giocatore ed apre solo ad una cessione in prestito, motivo per cui è stata declinata una proposta del Sassuolo, che è disposto a prendere l'ex Lucchese solo a titolo definitivo.

Gabbia, che si è tolto la soddisfazione anche di segnare un gol in Champions League, ha mercato, specialmente in Italia: oltre alla Salernitana, ipotesi paventata da molti negli ultimi giorni, si sono fatte avanti pure Cagliari, Monza ed Empoli. Da non scartare a priori l'eventualità di un trasferimento all'estero. Sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.