TMW - Mercato Milan: in rialzo le quotazioni di Pulisic del Chelsea

Il Milan è tra le società più attive sul mercato in questo momento. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha aperto de facto il mercato delle entrate per i rossoneri. La fiducia per l'arrivo di Marcus Thuram è crescente: i rossoneri sarebbero pronti a firmare con il francese in uscita a zero dal Borussia Monchengladbach con un maxi bonus alla firma. L'intesa sarebbe prossima ma non è l'unico colpo avanzato che vuole chiudere il club di Red Bird.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, sarebbero in rialzo le quotazioni anche di Christian Pulisic. Lo statunitense è in uscita da un Chelsea che sta cercando di sfoltire in tempi rapidi una rosa fin troppo ampia che deve gestire Mauricio Pochettino. Tra le uscite anche Pulisic: il Milan è in contatto diretto ed è tra i primissimi nomi per la società milanese.