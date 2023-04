Tuttosport - Origi non convince e il Milan si guarda intorno: occhi su Boniface dell’Union Saint Gilloise

MilanNews.it

Divock Origi, sbarcato l'estate scorsa a Milanello a parametro zero, non sta convincendo e per questo il Milan si sta guardando intorno in vista della prossima stagione per trovare un nuovo centravanti che possa rappresentare una valida alternativa a Giroud. Tra i nomi che piacciono in via Aldo Rossi c'è anche quello di Victor Boniface, 22enne attaccante dell’Union Saint Gilloise. Lo riferisce Tuttosport.