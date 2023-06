Tuttosport - Sfumato Tielemans, risalgono le quotazioni di Kamada

MilanNews.it

Beffa per il Milan che ha visto Youri Tielemans sfumare subito con il centrocampista belga che si è accasato a zero all'Aston Villa. In tal modo, come riferisce Tuttosport, il club rossonero sarebbe pronto a riallacciare i rapporti con Diachi Kamada con cui Maldini e Massara avevano già un accordo per un quadriennale da 2.7 milioni più bonus. Il nuovo pool di mercato dunque ricontatterà Beppe Bozzo, intermediario della trattativa, in attesa che vengano risolti i problemi burocratici con gli agenti del giapponese. Il giocatore, in uscita a zero dall'Eintracht, piace molto a Stefano Pioli.