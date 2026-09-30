Milan, oggi allenamento congiunto a Milanello con il Milan Futuro
Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, il Milan, senza ovviamente i 15 giocatori convocati in nazionale e Alexis Saelemaekers che si è infortunato alla caviglia, ha lavorato anche oggi a Milanello. La squadra di Ruben Amorim, come testimonia il post su X pubblicato dal profilo del club di via Aldo Rossi, ha svolto un allenamento insieme al Milan Futuro. Domani i rossoneri avranno un'altra sessione di lavoro al mattino, mentre venerdì è in programma un'amichevole a porte chiuse contro il Padova sempre nel Centro Sportivo di Carnago.
Di seguito il calendario completo del Milan nel mese di ottobre:
6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan
7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan
8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)
9ª giornata Serie A, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)
10ª giornata Serie A, Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20.45 (DAZN/Sky)
Joint session with Milan Futuro 🤝 pic.twitter.com/tmpFoJz4S5— AC Milan (@acmilan) September 30, 2026
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