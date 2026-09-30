Milan, oggi allenamento congiunto a Milanello con il Milan Futuro

Oggi il Milan di Ruben Amorim ha svolto una sessione di allenamento congiunto con il Milan Futuro nel Centro Sportivo di Milanello

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, il Milan, senza ovviamente i 15 giocatori convocati in nazionale e Alexis Saelemaekers che si è infortunato alla caviglia, ha lavorato anche oggi a Milanello. La squadra di Ruben Amorim, come testimonia il post su X pubblicato dal profilo del club di via Aldo Rossi, ha svolto un allenamento insieme al Milan Futuro. Domani i rossoneri avranno un'altra sessione di lavoro al mattino, mentre venerdì è in programma un'amichevole a porte chiuse contro il Padova sempre nel Centro Sportivo di Carnago.

Di seguito il calendario completo del Milan nel mese di ottobre:

6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan

7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)

3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan

8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)

9ª giornata Serie A, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)

10ª giornata Serie A, Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20.45 (DAZN/Sky)