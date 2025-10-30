Fifa e Dazn lanciano FIFA+: ecco la nuova piattaforma del calcio mondiale

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Dopo la Coppa del mondo per club, Fifa e Dazn tornano a collaborare per il rilancio di FIFA+, in una piattaforma che diventerà la 'Global home of football' e sarà lanciata nel 2026. La piattaforma, fa sapere la Federazione internazionale, "combinerà contenuti calcistici di alto livello in diretta e on demand, highlights e accesso esclusivo al dietro le quinte di oltre centro nazionali maschili e femminili e campionati di club. Sarà offerto un servizio di notizie multicanale in più lingue e il palinsesto comprenderà notiziari ogni ora, un programma di analisi settimanale e contenuti on demand come documentari, interviste e serie". La nuova piattaforma sarà disponibile per tutti gratuitamente e a livello globale, con la possibilità di accedere a contenuti premium a pagamento: dagli ultimissimi gol all'approfondimento di statistiche e notizie in tempo reale, fino alla possibilità di connettersi con altri appassionati tramite contenuti creati da influencer e storie provenienti dai campi del calcio dilettantistico. "In breve tempo, quella tra Fifa e Dazn si è dimostrata una partnership dal successo straordinario, come dimostrato dai risultati record del mondiale per club - ha detto il segretario generale Fifa, Mattias Grafstroem -.

Grazie alla collaborazione con Dazn, Fifa è entusiasta di offrire tramite la nuova piattaforma FIFA+ ancora più contenuti calcistici, oltre che una varietà maggiore di esperienze, emozioni e maggior intrattenimento, ai tifosi di tutto il mondo". La nostra nuova piattaforma globale di calcio rappresenta una tappa fondamentale della partnership con Fifa ed è un'aggiunta di valore all'ampio portafoglio di contenuti calcistici premium di Dazn - le parole del ceo di Dazn Group, Shay Segev -. Dal prossimo anno, milioni di tifosi in tutto il mondo potranno godere gratuitamente di ancora più contenuti calcistici di altissimo livello su FIFA+ tramite Dazn. Questo lancio rappresenta un passo rivoluzionario per Dazn e Fifa, grazie alla combinazione di tecnologia, contenuti esclusivi e nuove collaborazioni, a disposizione di tifosi e partner in tutto il mondo". (ANSA).