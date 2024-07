Deulofeu e l'esperienza al Milan: "Mi sarebbe piaciuto restarci per tanti anni"

Gerard Deulofeu, ex giocatore del Milan, intervistato da "Cronache di spogliatoio", è tornato a parlare della sua esperienza in rossonera. Ecco le sue parole: "Ricordo ancora il primo giorno in Italia. Atterrai a Malpensa. Andai dal presidente dell’Everton e gli chiesi perché non stessi giocando: ‘Per favore, lasciami andare al Milan’. La prima sera, andai subito a cena con il mitico Adriano Galliani. Ho fatto soltanto 6 mesi al Milan, ma mi sembra di averci trascorso due anni. Perché ho subito sentito cosa significasse quella maglia lì. Credo che se entrambe le parti si fossero venute incontro, avrei potuto vestire quella maglia per tante stagioni. E mi sarebbe piaciuto.

Non ho mai avuto rimpianti. Ma sento ancora oggi l’amore per i tifosi del Milan e la stima che hanno nei miei confronti. Mi scrivono nonostante sia passato del tempo. Quei 6 mesi hanno lasciato un segno indelebile. Il legame che si è creato con la tifoseria è difficile da spiegare: è la società più grande d’Italia e ho sentito l’orgoglio di quella maglia".