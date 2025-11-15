Kjaer sul Milan: "L'anno scorso ci sono stati troppi cambi. Adesso sai chi comanda..."

vedi letture

Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del momento del Milan, che è rinato dopo l'ultima deludente stagione: "Cos'è successo l'anno scorso? Per me ci sono stati troppi cambi. A tutti i livelli. Non dico di più perché dovrei parlare di cose che so dai miei amici, e sono questioni riservate. Certo, sono stato male come tutti i tifosi e ora sto molto meglio.

Com’è il Milan di Allegri? È tornato a essere il Milan. Se porti Modric e Rabiot, torni ad avere esperienza… e l’esperienza è una delle cose più sottovalutate oggi. Per me può vincere lo scudetto perché ha un allenatore giusto. Adesso sai chi comanda. Lo scorso anno, non lo so".

