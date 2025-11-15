Kjaer sul Milan: "L'anno scorso ci sono stati troppi cambi. Adesso sai chi comanda..."

Kjaer sul Milan: "L'anno scorso ci sono stati troppi cambi. Adesso sai chi comanda..."MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del momento del Milan, che è rinato dopo l'ultima deludente stagione: "Cos'è successo l'anno scorso? Per me ci sono stati troppi cambi. A tutti i livelli. Non dico di più perché dovrei parlare di cose che so dai miei amici, e sono questioni riservate. Certo, sono stato male come tutti i tifosi e ora sto molto meglio. 

Com’è il Milan di Allegri? È tornato a essere il Milan. Se porti Modric e Rabiot, torni ad avere esperienza… e l’esperienza è una delle cose più sottovalutate oggi. Per me può vincere lo scudetto perché ha un allenatore giusto. Adesso sai chi comanda. Lo scorso anno, non lo so". 
 