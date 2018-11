Pancaro: "Lazio-Milan fondamentale per la Champions. Positivo il lavoro di Gattuso"

Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste e rossonero, è intervenuto oggi ai microfoni di Lazio Style Channel e ha parlato di Lazio-Milan di domenica. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale laziale: "Lo scontro tra Lazio e Milan è fondamentale per la Champions. I rossoneri hanno diversi infortunati. Queste partite sono sempre difficili, nonostante le assenze. Sono match che assegnano punti pesanti e che possono incidere sull’autostima. Lazio e Milan sono lo specchio dei loro allenatori. Entrambi sono molto bravi in due piazze difficili con tutte le pressioni e le responsabilità che ne derivano. Conoscere l’ambiente dove lavorano li ha agevolati nel loro percorso da mister. Mentre Inzaghi è il benvenuto a Roma, Gattuso non sembra così sostenuto mediaticamente. Quando si è alla guida dei rossoneri si è obbligati a vincere e il valore del tecnico è attribuito alle vittorie. La squadra di Milano non è più quella di dieci anni fa: i rossoneri vengono da stagioni non splendide e bisogna valutare il lavoro dell’ex centrocampista con ciò che ha a disposizione. Il suo percorso è positivo per il momento storico del suo club”.