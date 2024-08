Parma, Bernabè "pazzo" di Leao: "E' un'èlite del calcio, dalla televisione non ti rendi conto di quanto sia forte"

vedi letture

Intervistato dal canale YouTube 'Mas que Pelotas', il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato della vittoria delle Olimpiadi con la sua Spagna, oltre che fare cenno alla sua traiettoria ascendente che lo ha portato a giocare in Serie A con i crociati: "Vincere le Olimpiadi è una cosa bellissima, sin da bambino sogni di partecipare alle Olimpiadi se ti piace lo sport e vincere l'oro non è una cosa che succede tutti i giorni, con il tempo mi renderò conto della cosa che abbiamo fatto".

Che sensazioni hai sul Parma?

"Sono rientrato lo scorso mercoledì e sono andato subito ad allenarmi perché dovevamo giocare contro la Fiorentina. Il risultato può essere letto come positivo perché la Fiorentina è un'ottima squadra ma per come è andata la partita ma avremmo potuto vincere, specie nel primo tempo dove abbiamo avuto 4-5 occasioni per segnare. Ci insegna qualcosa, in Serie A se perdoni ti complichi la vita".

Che aspettative avete?

"Abbiamo praticamente lo stesso gruppo dell'anno scorso, con 3-4 giocatori nuovi. La struttura e i compagni sono gli stessi, il livello è aumentato. L'obiettivo principale è salvarsi. Siamo un gruppo molto giovane, che deve imparare, siamo un gruppo che cambia molto come stili di gioco. Ci divertiamo, mettiamo tanti uomini in attacco. Mi piacerebbe arrivare più in alto possibile ma l'obiettivo realista è salvarsi ovviamente".

Ora giocate con il Milan di Leao

"L'ho visto di persona, a San Siro, andando a vedere il Milan l'anno passato. È un animale fisicamente, non ti rendi conto dalla tv di quanto sia forte. È un'elite del calcio".