Coppa Italia Primavera, ottavi di finale: Fiorentina-Milan 4-0 all'intervallo

Il primo tempo di Fiorentina-Milan, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, si è concluso con il risultato di 4-0 per i viola: a sbloccare la sfida è stato al 10' David con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Corradini dalla sinistra. Al 21' è arrivato poi il raddoppio di Egharevba che ha battuto Desplanches con un tiro a fil di palo, mentre la terza rete della Fiorentina è stata segnata al 30' da Bianco, bravo a sfruttare un retropassaggio sbagliato da Nsiala, a saltare il portiere rossonero e ad insaccare a porta vuota. Al 36', è arrivata infine la quarta rete viola, ancora una volta con Egharevba che a tu per tu con Desplanches non sbaglia.