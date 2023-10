La Primavera fermata dal palo: 0-0 contro la Roma. Rossoneri imbattuti e ancora primi

Il Milan Primavera, capolista, non riesce a piegare la resistenza della Roma nella settima giornata del campionato Primavera. Dopo un primo tempo bloccato ma comunque intenso, i rossoneri entrano nella ripresa con un altro piglio e per metà della ripresa mettono là i giallorossi: un'occasione di Sia e un clamoroso palo di Zeroli creano qualche rimpianto al Milan. Roma pericolosa solo con Golic sulle palle inattive.

Nonostante tutto il Milan di Abate rimane imbattuto in questa stagione e rimarrà in testa alla classifica (17 punti in 7 gare, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi) anche se potrebbe essere raggiunto dall'Inter. Il prossimo impegno sarà mercoledì a Parigi contro il Psg.