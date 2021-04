Primavera, gli impegni dei giovani rossoneri nel mese di aprile

Un mese davvero tosto, impegnativo. La Primavera rossonera torna in campo domani, venerdì 2 aprile, contro l'Atalanta per continuare a coltivare il sogno playoff. Il livello sarà alto per tutto il mese di aprile: dopo l'Atalanta arrivano in serie la Juventus, il Torino e il Sassuolo. La formazione di Mister Giunti è chiamata a mostrare la versione migliore per confermarsi nelle zone nobili della classifica.

PRIMAVERA 1

Atalanta-Milan: venerdì 2 aprile, ore 15.00, C.S. Bortolotti di Zingonia - 17° giornata

Milan-Juventus: sabato 10 aprile, ore 13.00, CS Vismara - 18° giornata

Milan-Torino: sabato 17 aprile, ore 13.00, CS Vismara - 19° giornata

Sassuolo-Milan: sabato 24 aprile, ore 17.00, Stadio E. Ricci - 20° giornata