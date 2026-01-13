9 punti di sutura per Pavlovic: da valutare in vista di Como

Dalla trasferta di Firenze Stahinja Pavlovic è tornato con 10 punti in più, uno in classifica e 9 di sutura per la ferita che si è aperta in seguito al doloroso (e pericoloso) scontro di gioco con Pietro Comuzzo. Per fortuna gli esami ai quali è stato sottoposto il serbo in ospedale hanno tutti dato esito negativo, ma in casi come questi la prudenza non è mai troppa.

Per questo motivo non è certa la presenza di Pavlovic a Como. Allegri e staff valuteranno il ragazzo tra oggi e domani, con l'auspicio che possa dare segnali incoraggianti ed essere regolarmente in campo giovedì. Qualora così non fosse, pronto De Winter a prendere il suo posto, oppure Bartesaghi adattato a braccetto, come successo a Cagliari.