Come arrivano Salisburgo e Milan alla sfida di stasera?
Sia il Salisburgo che il Milan, che si affronteranno stasera alla RedBull Arena, hanno pareggiato in campionato nell'ultimo weekend
Come arrivano Salisburgo e Milan alla sfida di Europa League di questa sera alla ReBull Arena? Come riporta il sito ufficiale dell'UEFA, entrambe le squadre si sono dovute accontentare di un pareggio nel fine settimana in campionato: mentre la squadra austraica ha pareggiato 0-0 con il Grazer AK, il Diavolo è riuscito a strappare solo un pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, nonostante fosse passato in vantaggio con Adrien Rabiot.
LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP
DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN
Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it
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