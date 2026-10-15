Come arrivano Salisburgo e Milan alla sfida di stasera?

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Sia il Salisburgo che il Milan, che si affronteranno stasera alla RedBull Arena, hanno pareggiato in campionato nell'ultimo weekend

Come arrivano Salisburgo e Milan alla sfida di Europa League di questa sera alla ReBull Arena? Come riporta il sito ufficiale dell'UEFA, entrambe le squadre si sono dovute accontentare di un pareggio nel fine settimana in campionato: mentre la squadra austraica ha pareggiato 0-0 con il Grazer AK, il Diavolo è riuscito a strappare solo un pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, nonostante fosse passato in vantaggio con Adrien Rabiot.

LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN

Arbitro: Horațiu Feșnic ROU

Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU

IV uomo: Florin Andrei ROU

VAR: Cătălin Popa ROU

AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN

Data: giovedì 15 ottobre 2026

Ora: 18.45

Stadio: Red Bull Arena

Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go

Web: MilanNews.it