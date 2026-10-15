Riecco Loftus titolare, Montolivo: "Mi piace più quando fa la mezzala"

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Per Salisburgo-Milan di Europa League torna titolare anche Ruben Loftus-Cheek, schierato da Amorim sulla trequarti insieme a Cisse. L'inglese avrà il compito di dare supporto, anche fisico, a Camarda unica punta. Riccardo Montolivo, in diretta su Sky nel pre partita, ne parla così:

“Avevo grande speranza quando è arrivato, ma tra infortuni e altro non è riuscito a far vedere le sue potenzialità. Lo preferisco mezzala, trequartista spalle alla porta fa fatica a giocare. Con i suoi centimetri può dare una mano a Camarda ma personalmente lo preferisco da mezz’ala incursore”.