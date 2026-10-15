Camarda titolare, Montolivo: "Indossare la maglia del Milan in Europa è sempre speciale”
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Prima da titolare quest'anno per Camarda, la prima dopo 282 dall'ultima volta a livello di Club (Lecce-Roma di inzio gennaio, ndr). Il classe 2008 guiderà l'attacco rossonero nella sfida di Europa League contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Riccardo Montolivo, in diretta su Sky Sport, ne parla così:
“Sarà molto emozionato, chiaramente. Amorim in estate l’ha dichiarato che sarebbe stato la riserva di Ramos. Finalmente un’occasione dal primo minuto, ma non sarà facile visto che ci sono 8 cambi rispetto a domenica. Immaginiamo che sia emozionato perché indossare la maglia del Milan in Europa è sempre speciale”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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