Milan, tre giovani italiani dal 1' contro il Salisburgo: sono un 2005, un 2006 e un 2008

vedi letture

Nel Milan che affronterà stasera il Salisburgo sono presenti dal primo minuto anche tre giovanissimi italiani, cioè Bartesaghi, Cisse e Camarda

Questa sera contro il Salisburgo, nella formazione titolare del Milan scelta da Ruben Amorim sono presenti anche tre giocatori italiani, vale a dire Davide Bartesaghi sulla fascia sinistra, Alphadjo Cisse sulla trequarti e Francesco Camarda come centravanti. Si tratta, tra l'altro, di tre giovanissmi, visto che parliamo rispettivamente di un 2005, di un 2006 e di un 2008. A partita in corso dovrebbe poi trovare spazio per la prima volta in questa stagione anche un altro giovanissimo rossonero, cioè Christian Comotto, che è pure lui un classe 2008.

Queste le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan:

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.