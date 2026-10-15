Costacurta: "Camarda titolare grandissima sorpresa, ma anche grande scommessa"

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Prima da titolare in Europa col Milan per Francesco Camarda, che viene mandato in campo dall'inizio da Ruben Amorim nella sfida di Europa League contro il Salisburgo. Billy Costacurta, dagli studi di Sky Sport, è allo stesso tempo curioso e fiducioso:

“Non c’è dubbio che lui è la grande scommessa, ma anche la grandissima sorpresa. Non ha ancora avuto la possibilità di far vedere quanto è bravo. Spero che faccia bene, è un ragazzo che merita di giocare e che può sostituire Gonçalo”.