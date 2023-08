Asllani, calciatrice del Milan, ha detto la sua sul caso Rubiales

Continua a tenere banco il caso Rubiales in Spagna, con il Presidente della Federazione Calcistica spagnola ha baciato sulla bocca senza consenso la calciatrice Hermoso. Un gesto condannato da tutto il mondo, nonostante le deboli difese del protagonista, a cui si aggiunge anche Kosovare Asllani, centravanti del Milan e della nazionale svedese: "La Coppa del Mondo femminile ha messo in evidenza quanti molestatori ci siano a capo del calcio femminile! Le giocatrici devono essere protette dagli abusi sessuali e da altre forme di abuso fisico ed emotivo! Devono essere presi provvedimenti, i molestatori devono essere costretti ad andarsene! Quando è troppo è troppo!".

The Women’s World Cup has highlighted how many sexual abusers there are in charge of women's soccer!

Players has to be protected from sexual abuse and other forms of physical and emotional abuse! Action must be taken, abusers must be forced out! Enough is enough!