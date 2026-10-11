Bergomi dopo Sassuolo-Milan 1-1: "E' un'occasione persa. Una volta in vantaggio doveva portare a casa i tre punti"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi ha commentato il pareggio del Milan in casa del Sassuolo

Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale italiana, ha commentato così a Sky il pareggio del Milan in casa del Sassuolo: "E' un'occasione persa. Una squadra come il Milan, dopo essere passata in vantaggio, deve riuscire a mantenerlo e invece è da quel momento che è andato in difficoltà. Ha preso gol da angolo e poi non è più riuscito a ribaltare la partita. Una volta che vai avanti in casa del Sassuolo devi portare a casa i tre punti. Il Milan sviluppa bene quando va sugli esterni, mentre fa fatica quando va centralmente e quindi fanno fatica a innescare gli attaccanti.

Rabiot? Rabiot è sempre decisivo, ovunque viene schierato fa sempre bene. E' un giocatore box-to-box. Sul gol un grande merito va però dato a Modric, con il suo tocco di prima ha tolto il tempo alla difesa del Sassuolo. Rabiot è l'uomo migliore che ha il Milan".

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A 2026/2027:

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt ( dal 77' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen ( dal 24’ Odenthal), Doig; Adzic ( dal 59' Thorstvedt ), Matic ( dal 77' Lipani), Bakola; Berardi, Esposito ( dal 59' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan ( dal 45' Modric), Chukwueze ( dall'80' Hutchinson), Musah (dal 76' Jashsri), Rabiot, Moreira; Pulisic ( dal 76' Cisse), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All: Ruben Amorim

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 47' De Winter (M), 89' Ramos (M), 90' Pavlovic (M), 93' Thorstvedt (S)

Marcatori: 63' Rabiot (M), 67' Odenthal (S)