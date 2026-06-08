Braida su Leao: "Ha qualità, ma se non le trasmette in campo le rende vane"

vedi letture

Dal Festival dello Sport di Parma, Ariedo Braida ha parlato così di Rafa Leao. Questo un estratto riportato dal Corriere dello Sport

Per il Milan quella attuale è un’estate di grande importanza, soprattutto dopo una stagione che ha lasciato insoddisfatti dirigenti e tifosi. Le ambizioni iniziali erano superiori ai risultati raggiunti e questo ha portato il club a valutare attentamente il percorso seguito.

Gerry Cardinale sta lavorando per definire il futuro del progetto sportivo e individuare le soluzioni migliori. L’obiettivo è creare una strategia capace di restituire competitività e continuità alla squadra. Sarà necessario procedere con attenzione e senza accelerazioni.

Il Milan sa che le prossime decisioni saranno determinanti per il futuro della società. Dopo un’annata complessa, il club è chiamato a compiere scelte importanti per rilanciare il proprio percorso. L’intenzione è tornare a competere per traguardi di prestigio. La volontà è aprire una nuova fase fondata su una progettualità condivisa e orientata a garantire stabilità nel tempo.

Nel frattempo dal Festival dello Sport di Parma, Ariedo Braida ha parlato così di Rafa Leao. Questo un estratto riportato dal Corriere dello Sport: "Un giocatore con delle qualità importantissime, ma se non le trasmette in campo le rende vane. In questo periodo è difficile trovare giocatori di grande qualità come lui, ma a volte non è sufficiente avere solo numeri".