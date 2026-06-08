Braida su Leao: "Ha qualità, ma se non le trasmette in campo le rende vane"
Per il Milan quella attuale è un’estate di grande importanza, soprattutto dopo una stagione che ha lasciato insoddisfatti dirigenti e tifosi. Le ambizioni iniziali erano superiori ai risultati raggiunti e questo ha portato il club a valutare attentamente il percorso seguito.
Gerry Cardinale sta lavorando per definire il futuro del progetto sportivo e individuare le soluzioni migliori. L’obiettivo è creare una strategia capace di restituire competitività e continuità alla squadra. Sarà necessario procedere con attenzione e senza accelerazioni.
Il Milan sa che le prossime decisioni saranno determinanti per il futuro della società. Dopo un’annata complessa, il club è chiamato a compiere scelte importanti per rilanciare il proprio percorso. L’intenzione è tornare a competere per traguardi di prestigio. La volontà è aprire una nuova fase fondata su una progettualità condivisa e orientata a garantire stabilità nel tempo.
Nel frattempo dal Festival dello Sport di Parma, Ariedo Braida ha parlato così di Rafa Leao. Questo un estratto riportato dal Corriere dello Sport: "Un giocatore con delle qualità importantissime, ma se non le trasmette in campo le rende vane. In questo periodo è difficile trovare giocatori di grande qualità come lui, ma a volte non è sufficiente avere solo numeri".
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