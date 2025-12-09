Champions League, CDK ribalta il Chelsea. Il Liverpool batte l'Inter a San Siro

Champions League, CDK ribalta il Chelsea. Il Liverpool batte l'Inter a San Siro
Oggi alle 23:09
di Manuel Del Vecchio

Serata di Champions League molto positiva per l'Atalanta, negativa per l'Inter a San Siro. A Bergamo la Dea vince in rimonta contro il Chelsea grazie ai gol di Scamacca e De Ketelaere, con il belga ispiratissimo. A Milano l'Inter perde la sua prima partita in Champions League di quest'anno con un rigore di Szoboszlai: grandi proteste dei nerazzurri a fine partita, tanto nervosismo per la sconfitta e per il presunto torto arbitrale concesso