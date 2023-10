Commisso sul problema stadi: "Guardate Milan e Inter che problemi stanno avendo con San Siro"

Parlando a Radio24 nel corso della trasmissione "Tutti Convocati", il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è così espresso sulle parole di Abodi sulle strutture vecchie:

"Sono d'accordo con lui: il calcio italiano deve andare avanti. Queste stupidaggini dei vincoli e della Sovrintendenza non le capisco. Come fa uno stadio a essere un monumento pubblico? Questa è una cosa senza senso: uno stadio non è il Colosseo, non siamo al tempo dei romani. Solo due stati in Italia sono stati costruiti da zero, quello della Juve e quello del Frosinone. Guardate le milanesi che problemi stanno avendo con San Siro".