I convocati della Svizzera: presente Jashari, c'è anche Athekame
MilanNews.it
Si riporta di seguito la lista dei convocati della Svizzera per le prime quattro partite della UEFA Nations League in programma nella sosta.
Si riporta di seguito la lista dei convocati della Svizzera per le prime quattro partite della UEFA Nations League:
PORTIERI
Marvin Keller
Gregor Kobel
Yvon Mvogo
DIFENSORI
Manuel Akanji
Aurèle Amenda
Zachary Athekame
Adrian Bajrami
Sascha Britschgi
Eray Cömert
Nico Elvedi
Ricardo Rodriguez
CENTROCAMPISTI / ATTACCANTI
Michel Aebischer
Zeki Amdouni
Winsley Boteli
Breel Embolo
Remo Freuler
Cédric Itten
Ardon Jashari
Johan Manzambi
Dan Ndoye
Fabian Rieder
Alvyn Sanches
Djibril Sow
Granit Xhaka
Denis Zakaria
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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