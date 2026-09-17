I convocati della Svizzera: presente Jashari, c'è anche Athekame

I convocati della Svizzera: presente Jashari, c'è anche AthekameMilanNews.it
Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la lista dei convocati della Svizzera per le prime quattro partite della UEFA Nations League in programma nella sosta.

Si riporta di seguito la lista dei convocati della Svizzera per le prime quattro partite della UEFA Nations League:

PORTIERI

Marvin Keller

Gregor Kobel

Yvon Mvogo

DIFENSORI

Manuel Akanji

Aurèle Amenda

Zachary Athekame

Adrian Bajrami

Sascha Britschgi

Eray Cömert

Nico Elvedi

Ricardo Rodriguez

CENTROCAMPISTI / ATTACCANTI

Michel Aebischer

Zeki Amdouni

Winsley Boteli

Breel Embolo

Remo Freuler

Cédric Itten

Ardon Jashari

Johan Manzambi

Dan Ndoye

Fabian Rieder

Alvyn Sanches

Djibril Sow

Granit Xhaka

Denis Zakaria