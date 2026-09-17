Ferrè sarcastico: "Ho finalmente visto il Milan di Amorim nella prima mezzora: l'ha fatta il Benfica"
Stefano Ferrè, match analyst, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la prestazione del Milan contro il Benfica: "Ho visto finalmente il Milan di Amorim. La prima mezz'ora del Milan di Amorim l'ha fatta il Benfica: esattamente quello che mi aspetto dal calcio di Amorim, quindi verticalità, due tocchi, pressione corale nella metà campo avversaria e un calcio piuttosto fluido. Lo ha fatto il Benfica, mentre il Milan ha fatto esattamente tutt'altro nel primo tempo. Abbiamo visto numeri da zero passaggi in profondità nell'ultimo terzo e zero passaggi a due tocchi: una squadra che giocava tanto in conduzione, lenta, un po' pigra e troppo orizzontale.
noi individuiamo il problema nel portatore di palla, il Modric di turno, ma in realtà il problema sta nello smarcamento dei compagni. Nessuno si muove, ed è una squadra estremamente statica quando ha il possesso, che è proprio quello che non ti aspetti. Il portatore di palla è costretto a condurre e tutti finiscono per fare molti più tocchi del previsto. Non riescono a giocare a due tocchi perché manca il movimento senza palla. È una squadra completamente statica in cui nessuno si smarca per ricevere, se non Goncalo Ramos, che ha questa attitudine ma viene spesso schermato da più uomini".
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