Viviano: "Il problema, per me, il Milan ce l'ha con la palla e non senza. È una squadra passiva"

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Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle prestazioni del Milan di Amorim.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle prestazioni del Milan di Amorim: "Ho visto un abbozzo, che riguardava le prime due giornate. Il problema è che, quando mi aspetto di vedere il calcio che vorrebbe fare Amorim, mi aspetto una squadra che magari prende delle imbarcate o che sia messa male perché rischia tantissimo in difesa, ma che crei molto.

In realtà il problema, come ho già detto più di una volta, secondo me il Milan ce l'ha con la palla e non senza. Con la palla non riesce a servire molto l'attaccante e non riesce a trovare le sottopunte. Pulisic servirebbe di più, secondo me, ma manca proprio questo: manca la verticalità, mancano i passaggi progressivi in avanti e manca la capacità di costruire un'azione da gol. Finché ce la fa, la fase di non possesso la fa anche bene; ieri però ha trovato una squadra che ha avuto il coraggio di fare quello che dovrebbero fare loro, e quindi li ha messi in difficoltà. Dietro si può anche rischiare qualcosa.

Quello che mi aspettavo ieri era di vedere magari un Milan in difficoltà, che perde 4-2 ma crea tanto, pur prendendo delle imbarcate. Non mi aspetto di vedere un Milan passivo. Il Milan è stato passivo con la Juve, è stato passivo stasera ed è stato passivo anche con la Lazio".