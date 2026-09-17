Pasquino ironico: "Amorim allenatore di buon cuore: dopo aver regalato un tempo alla Lazio, ha fatto altrettanto col Benfica"

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Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la prestazione di ieri del Milan contro il Benfica.

Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la prestazione del Milan contro il Benfica: "È già notte fonda per il Milan, giustamente fischiatissimo da San Siro rossonero dopo la sconfitta in casa con il Benfica nella prima gara di Europa League. Nulla è compromesso, ma la sensazione è che giocando così, il Milan farà poca strada in stagione tanto in Europa, quanto in campionato, considerato che è freschissimo il ricordo del rocambolesco pareggio a Roma con la Lazio. Le due partite hanno presentato inquietanti analogie, il che deve imporre un’importante riflessione a tutti i livelli in società.

Ruben Amorim è un allenatore di buon cuore: dopo aver regalato un tempo sabato alla Lazio, ha fatto altrettanto ieri sera contro il Benfica. Questo anche per scelte difficilmente comprensibili nella compilazione della formazione: il portoghese ha cambiato cinque giocatori rispetto a Roma (Terracciano per Gila, Jashari per Modric, Musah per Rabiot, Bartesaghi per Estupinan, Hutchinson per Loftus-Cheek), il che ci può anche stare in una logica di turnazioni, ma sorprendente è apparsa la decisione di consegnare la prima maglia da titolare in stagione a Terracciano e Hutchinson e, allo stesso modo, l’esclusione dall’undici iniziale di Moreira dopo la doppietta all’Olimpico. Marco Silva, atteso domenica dal big match col Porto, ha tenuto fuori nove (!) titolari, lasciando inizialmente in panchina pure Pavlidis (14 gol in stagione) e Prestianni (il giocatore più talentuoso nel mazzo a sua disposizione), ma ha dimostrato di aver preparato la partita benissimo: è bastato piazzarsi in fase difensiva con un 5-4-1 tenendo le linee ben serrate per inserire un bug nel poco gioco prodotto dal Milan".