Pistocchi ricorda: "Si chiedeva l'esonero di Sacchi dopo l'Espanyol. Su Amorim calma e gesso"

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Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando le critiche ricevute da Amorim dopo la sconfitta contro il Benfica.

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando le critiche ricevute da Amorim dopo la sconfitta contro il Benfica: "Gasperini e Chivu, primi in classifica, sono alla seconda stagione da allenatori di Roma e Inter. Fabregas, secondo, è al Como dal 2022. Chi ha visto calcio da un po' di anni sa che vincere al primo colpo è una eccezione, non la regola, e spesso chi vince lo fa anche grazie al lavoro di chi l’ha preceduto. Insomma, calma e gesso: quando nel 1987 il Milan di Sacchi fu eliminato dall’Espanyol, i giornalisti italiani ne chiedevano l’esonero: Berlusconi andò nello spogliatoio e disse alla squadra "Sacchi è l’allenatore del Milan, l’ho scelto io e rimarrà anche l’anno prossimo. Di voi rimarrà chi lo seguirà". Come andò a finire lo sanno tutti: siamo solo a metà settembre e ci vuole tempo".

MILAN, AMORIM SPIEGA LA SCONFITTA CONTRO IL BENFICA

Nel post-partita, Amorim ha provato a spiegare così la sconfitta dl suo Milan: "Ci creiamo dei problemi quando abbiamo la palla, al posto di crearti agli avversari. Ci manca creatività. Vogliamo fare tutto molto velocemente, ma ci manca qualità. Perdiamo palla nei momenti più pericolosi per la nostra porta. Non so se sia un problema mentale. E' la seconda partita di fila che nel primo tempo non siamo in partita. Non possiamo concedere gol quando dobbiamo difendere. Già abbiamo problemi a creare occasioni da gol e cosi diventa tutto più difficile. Dobbiamo migliorare la difesa e dobbiamo cercare di segnare per primi, anche perché non creiamo tante opportunità. Le tattiche? lo cambio di continuo, so adattarmi per vincere e lo farò" le sue parole riportate da Tuttosport.