Skydance, partecipata da Cardinale, firma una partnership con la casa di produzione di Lewis Hamilton
Gli investimenti legati al nome di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners continuano ad aumentare nel campo dell'entertainment. Nello specifico la società Skydance Sports, divisione di Paramount Skydance di cui Cardinale è investitore sin dal 2019, ha firmato un accordo commerciale con la casa produzione Dawn Apollo Studios, fondata dal pilota Formula 1 della Scuderia Ferrari Lewis Hamilton. Lo ha riferito questo pomeriggio la Gazzetta dello Sport.
Secondo quanto emerge, l'accordo prevede la produzione e lo sviluppo di vari contenuti digitali e di animazione. Di tutti questi lavori il pilota Lewis Hamilton sarà produttore esecutivo. I progetti sono tanti, soprattutto dopo il successo del fil F1 prodotto principalmente da Apple TV ma anche dalla casa Dawn Apollo Studios.
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