Nizegorodcew: "È presunzione? Per me Amorim deve avere tutto il tempo del mondo, ma certe scelte sono folli"

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Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando la prestazione del Milan contro il Benfica.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando la prestazione del Milan contro il Benfica: "In Milan-Benfica tutto nasce da due aspetti:

1) il turnover senza senso della formazione titolare

2) la poca qualità sotto porta (che fa sempre la differenza) e dà come conclusione una scarsa profondità della rosa a livello di qualità (cosa che ripeto da anni).

Non puoi pensare di impostare con Pavlovic e Terracciano se non hai almeno Modric a centrocampo. Il Benfica ha giocato con furbizia in ripartenza, peraltro disputando un match buono ma non eccezionale. Bartesaghi purtroppo in Europa non è (ancora) all’altezza. Non puoi pensare di trovare energia grazie al secondo tempo di Roma in cui hanno brillato Moreira e Pulisic (con Rabiot in crescita) e Gila decisivo, e partire contro il Benfica con questi 4 in panchina. È presunzione? Per me Amorim deve avere tutto il tempo del mondo, ma certe scelte sono folli. Arrivo poi alla scarsa qualità sotto porta. L’occasione di De Winter è molto più nitida dell’azione del vantaggio del Benfica. L’occasione di Pulisic non è così diversa dal 2-0 del Benfica. A calcio bisogna far gol. Nel secondo tempo, però, avevi l’ansia di dover segnare subito, di aggredire, spingere. Ma non si può giocare sempre sull’adrenalina, serve la lucidità.

Ps il modo in cui i tre difensori difendono sul 2-0 però mica è di Amorim…"