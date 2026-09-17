Guadagno: "La verità è che, invece di migliorare e crescere con le partite, il Milan si sta involvendo"

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Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la prestazione del Milan contro il Benfica.

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la prestazione del Milan contro il Benfica: "Dopo un anno di assenza, il Milan si è riaffacciato in Europa, ma l'ha fatto nel peggiore dei modi. È stato il Benfica, infatti, a fare festa a San Siro, tra i fischi dei tifosi di casa, non dando scampo ai due ex, Amorim e Gonçalo Ramos (un fantasma), e mettendo ancora una volta in luce tutte le mancanze rossonere. Se, contro la Lazio, il Diavolo era riuscito a risalire dal baratro con una ripresa di grande carica agonistica. Ieri sera, invece, gli uomini di Amorim non si sono mai accesi. Dopo un altro primo tempo da dimenticare, stavolta, i cambi inevitabili non hanno sortito l’effetto sperato. Qualche lampo non è stato sufficiente per fermare il Benfica, che, dopo il vantaggio conquistato dopo nemmeno un quarto d’ora, è stato chirurgico nel raddoppiare a secondo tempo.

Alla prima giornata, la sconfitta cambia poco nelle possibilità del Milan non solo di qualificarsi alla seconda fase di Europa League, ma anche di conquistare gli ottavi diretti. Ciò che preoccupa semmai è l’impressione lasciata dal Diavolo, ovvero quella di una “non-squadra”. La verità è che, invece di migliorare e crescere con le partite, la formazione rossonera si sta involvendo. Dopo 5 uscite ufficiali si è capito poco o nulla di quello che effettivamente voglia costruire Amorim. Il sospetto è che nemmeno i giocatori lo stiano capendo. La mancanza di equilibrio è evidente, ma anche l’atteggiamento lascia a desiderare, come la disponibilità al sacrificio. Il risultato è una squadra che non sa né attaccare e nemmeno difendere".