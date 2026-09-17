Ordine: "Se hai reintegrato Tomori e fai giocare Terracciano, c’è un problema di valutazione della tua rosa"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul problema principale del Milan di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul problema principale del Milan di Amorim: "Nel calcio contano le idee, è vero. Ma poi bisogna passare dalla teoria alla pratica. E per realizzarle poi sul campo c’è bisogno innanzitutto di conoscere in modo preciso la cifra tecnica della propria rosa. Senza farsi influenzare né dall’anzianità di servizio (cioè aver partecipato al primo giorno di preparazione) e nemmeno da qualche allenamento fatto bene.

Faccio qualche esempio per rendere molto più preciso il mio riferimento. Comincio per esempio da Estupinan. Se Allegri, lo scorso anno lo ha tenuto rigorosamente ai margini del Milan aprendogli le porte solo nel derby di ritorno con un gol decisivo, non lo ha fatto certo per antipatia personale. Lo ha fatto perché ne ha pesato le discutibili qualità.

Averlo scelto a Roma contro la Lazio sulla base della necessità di un turn over razionale significa che Amorim non lo ha ancora “pesato”. Idem per Loftus Cheek che è già stato capace di “ingannare” un bel numero di allenatori, a cominciare da Pioli per passare poi a Fonseca, quindi Conceiçao ed Allegri, vuol dire che non puoi puntare sull’inglese del quale ricordiamo una sola prova convincente, l’anno scorso, a Bologna ma giocando da centravanti. Così col Benfica in Europa league. Se hai reintegrato Tomori e fai giocare Terracciano, c’è un problema di valutazione della tua rosa a meno di una ridotta condizione fisica dell’inglese".