In Europa è sempre notte fonda: nelle ultime quattro partite, solo sconfitte (compreso il pari col Feyenoord)

In Europa è sempre notte fonda: nelle ultime quattro partite, solo sconfitte (compreso il pari col Feyenoord)MilanNews.it
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Oggi alle 19:37News
di Antonello Gioia
Nelle ultime quattro partite europee tra Champions e Europa League, il Milan ha subito tre sconfitte e un solo pareggio inutile.

Nelle ultime quattro partite europee tra Champions e Europa League, il Milan ha subito tre sconfitte (contro Dinamo Zagabria, Feyenoord e Benfica) e conquistato un solo pareggio (Feyenoord a San Siro), ma inutile, tra l'altro, per il passaggio del turno.