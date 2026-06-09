Criscitiello: "Ibra crea confusione e imbarazzo: sta riuscendo nell'impresa di cancellare quanto fatto da calciatore"

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Michele Criscitiello, giornalista e direttore, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su Zlatan Ibrahimovic.

Michele Criscitiello, giornalista e direttore, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia su Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic non si è tolto un sassolino dalle scarpe riprendendosi il Milan, ha solo creato confusione e imbarazzo ma soprattutto sta riuscendo nell’ardua impresa di cancellare dalla memoria di tutti gli amanti del calcio quello di cui è stato capace di fare da calciatore. Gli esperimenti del Milan sono finiti e sono falliti tutti. La pista straniera, prima Fonseca e poi Conceicao, la sicurezza italiana Allegri con Tare, adesso senza dirigenza di nuovo le piste straniere in ritardo sulla tabella di marcia".

CRISCITELLO SBOTTA: "IL MILAN VA TUTELATO!"

"Il Milan - sottolinea con forza Criscitiello - va tutelato e oggi non è possibile farlo senza un vero riferimento in società. Mentre l’Inter cresce e il Napoli ricostruisce, i rossoneri sono indietro persino alla Juventus che certamente non sta facendo grandi progetti per il suo futuro. Il pericolo è di far avanzare nettamente l’Inter che può trarre vantaggio dalle proprie qualità ma anche dai clamorosi autogol delle principali concorrenti. In questa mediocrità totale c’è spazio per la crescita della Roma. I tifosi del Milan, finora, sono stati fin troppo tranquilli. In altri tempi, di fronte a questo strazio, il popolo rossonero scendeva in piazza per far sentire la propria voce. E mentre i tifosi si allontanano la società decidere di alzare i prezzi degli abbonamenti. Altro mistero. Altro errore. Senza Champions, senza dirigenza e senza ambizione".