Donati all'attacco su Ibra: "Zero rispetto per una situazione umiliante per tutti. Servirebbe un advisor per l’advisor.."

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Il collega Stefano Donati commenta così il comportamento e difficile gestione di Zlatan Ibrahimovic al Milan con Cardinale

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Lo sa bene (forse) proprio Ibra, che però non sembra molto preoccupato della situazione del club.

In merito alla folle gestione del club da parte lo svedese, attivo molto sui propri social ma (ad oggi) non sembra esserlo per il bene del Milan, il collega giornalista Stefano Donati ha criticato così l'ex attaccante del Milan. Donati commenta così su X: "Ibra? Zero rispetto per una situazione umiliante per tutti i tifosi. Servirebbe un advisor per l’advisor..".