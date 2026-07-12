F.Galli: "Tomori in uscita, un altro difensore potrebbe essere una necessità"

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Filippo Gallin riflette sulla necessità del Milan di acquistare anche un altro difensore oltre a Mario Gila, già ufficializzato

Il Milan ha già chiuso due colpi di calciomercato, coprendosi nel ruolo di attaccante e in quello di difensore con una spesa di oltre 100 milioni di euro. Sono arrivati Gonçalo Ramos come punta e Mario Gila come centrale, ora il club rossonero studia le prossime mosse ma non è escluso che possa arrivare un nuovo rinforzo difensivo specialmente se dovesse partire qualcuno. Di tutto questo ne ha parlato Filippo Galli ai microfoni di Tuttosport questa mattina.

MILAN, UN ALTRO DIFENSORE PUÒ ESSERE UNA NECESSITÀ

Le parole di Filippo Galli sulle prossime mosse di calciomercato del Milan: "Non lo so, potrebbe abbassarsi in caso di emergenza anche Bartesaghi, c’è De Winter, è vero che probabilmente Tomori è in uscita, quindi a maggior ragione questa potrebbe essere una necessità. Vedremo, si vorrà incassare qualcosa dopo aver speso. Salvo sorprese però immagino che Leao venga ceduto, a meno che Amorim non lo convinca a rimanere, sempre che lo voglia convincere poi… Io dico sempre che quando un giocatore si mette a riflettere se rimanere al Milan o meno, bè, questa è la valigetta, vai, portami una buona offerta, arrivederci e grazie. L'unico che può avere il diritto di riflettere è Modric, che però credo rimanga. E ne sono felice"