Maldini scelta giusta? Capello: "Assolutamente. È la persona che serve"

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Fabio Capello è convinto in pieno dalla scelta di affidare la direzione della Nazionale Italiana di Calcio a Paolo Maldini

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio: il primo atto di Giovanni Malagò come nuovo presidente federale è stato quello di chiamare uno dei grandi ex capitano a guidare il progetto calcistico. Una scelta non semplice per Maldini che, avute tutte le garanzie del caso, ha deciso di accettare e di portarsi dietro anche Leonardo come consigliere speciale. Oggi Fabio Capello è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha espresso il suo parere in merito.

ITALIA, MALDINI È LA PERSONA CHE SERVE

Fabio Capello sulla scelta di Maldini direttore tecnico della Nazionale: "Maldini la scelta giusta? Assolutamente sì e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. Sono felice per la Nazionale e per lui, è serio, capace, attento. Non fa chiacchiere ma lavora, ha idee, avrà un progetto in testa già ben definito. Leonardo è un altro che sa tanto di calcio. Se Maldini lo ha voluto vicino a lui, ricomponendo una coppia che si era formata anche al Milan, è perché ci sarà tanto da fare. Dobbiamo recuperare su molti fronti, partendo ovviamente dai giovani talenti. Un grande impegno che hanno scelto di prendersi perché ne sono convinti. E poi ripeto anche se può sembrare scontato, sono entrambi capaci e, ancora più importante, capiscono di calcio".