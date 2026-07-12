Milan, domani si inizia con il raduno: la Curva Sud non ci sarà

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Tutto pronto a Milanello per il raduno: oggi i testi fisici, domani l'inizio vero e proprio. Non ci sarà la Curva Sud

Il Milan è pronto a dare il via ufficiale alla propria stagione. Nella giornata di domani il club rossonero inizierà il nuovo anno sportivo con il raduno a Milanello. Primo allenamento del nuovo tecnico Ruben Amorim a guida della squadra e sul campo del centro sportivo di Carnago. Per gli ovvi motivi legati al Mondiale la rosa non sarà al completo, però sarà una buona occasione per l'allenatore lusitano di vedere da vicino quei calciatori che sono sul filo del rasoio oltre che i giovani talenti rossoneri.

MILAN, DOMANI IL RADUNO: NON CI SARÀ LA CURVA SUD

Il Milan inizierà il raduno domani a Milanello: si svolgeranno già i primi test fisici in mattinata come da prassi. Poi, alle ore 18, il primissimo allenamento agli ordini di Amorim. Sono attesi diversi tifosi a bordo del campo esterno di Milanello ma non la Curva Sud che è ancora in contestazione con la proprietà e Gerry Cardinale: il tifo organizzato rossonero ha deciso di non partecipare a quello che, solitamente, è uno dei momenti più suggestivi di tutto l'anno.