FOTO MN - Milan, la contestazione dei tifosi arriva anche in Sardegna

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La contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà di RedBird, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic è arrivata anche in Sardegna

La protesta dei tifosi del Milan contro la proprietà di Gerry Cardinale e contro Zlatan Ibrahimovic prosegue e dopo Milan, Napoli, Roma e altre città è arrivata ora anche in Sardegna dove un milanista di Sassari ha attaccato il manifesto con la scritta "Liberate il Milan" dietro al suo furgone e lo sta portando in giro per tutta l'isola.

Le motivazioni dietro a questa contestazione sono: "Devastazione di storia, identità, passione e milanismo; sfruttamento speculativo del marchio; aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza; sabotaggio dell'ambiente e del tifo organizzato; manifesta incapacità su tutti i fronti societari”.