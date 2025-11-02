Gabbia: "Fortunati a giocare davanti a questi tifosi. Allegri? Merito a tutto lo staff"

Matteo Gabbia, autore di un'altra prestazione solida difensiva e sempre più da leader della squadra, si è presentato ai microfoni di Sportitalia e TeleLombardia al termine di Milan-Roma 1-0. Le sue dichiarazioni.

Verso la fine della partita hai incitato San Siro...

"Da questo punto di vista il pubblico è stato davvero eccezionale, come sempre dei tifosi super. Ci hanno tanto aiutato a portare a casa questa partita. Siamo fortunati a giocare davanti a questi tifosi, ce li dobbiamo tenere stretti e godere fino in fondo"

Questo Milan-Roma segna l'inizio di un nuovo ciclo?

"Mah, non lo so. Dobbiamo essere lucidi: sicuramente dobbiamoa vere l'ambizione che questi punti diano slancio ma anche essere pacati che sono tre punti come possono essere quelli di sabato prossimo. Come dice il mister la cosa più importante è avere lucidità e calma di analizzare le partite, oltre che essere ogni giorno a Milanello con entusiasmo"

Cosa vi ha dato Allegri?

"Ci ha dato tanto. Da un punto di vista tecnico ci ha dato diverse conoscenze e possibilità. Prepara le partite molto bene e va dato merito a tutto lo staff: ognuno di loro ha un'importanza all'interno del gruppo. Anche la lucidità e la calma di mantenere sempre i piedi per terra"

Leao e Maignan...

"Sono felice che alcuni compagni siano rimasti: siamo davvero un gruppo sano. Oltre che ottimi giocatori ci sono ragazzi eccezionali. E anche i nuovi, va fatto un plauso al direttore, quelli che ha preso sono ottimi giocatori e persone perbene"