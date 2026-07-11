Gattuso: "Gila? Se fosse stato per Fabiani e Lotito sarebbe rimasto. Chi non vuole stare qua non deve rimanere e Mario è stato onesto"

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Rino Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, spiega la cessione di Mario Gila al Milan

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Rino, nell'incontro odierno con la stampa, ha parlato anche di Mario Gila. Il difensore spagnolo è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, con i rossoneri che hanno versato quasi 30 milioni nelle casse dei biancocelesti per arrivare al centrale. Gattuso spiega che la cessione è stata inevitabile:

"Se fosse stato per Fabiani e Lotito sarebbe rimasto. Chi non vuole stare qua non deve rimanere, se uno sceglie come Mario, che è stato onesto, mi ha detto le cifre che gli hanno proposto. Non si può discutere per ciò che ha dato ed era arrivato il momento per lui di andare".