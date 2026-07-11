Ordine sottolinea: “Amorim parte più avanti di Allegri. Cardinale ci sta mettendo più che la faccia per la prima volta”
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Franco Ordine parla di Cardinale e della nuova gestione del Milan.
Intervenuto a QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di Gerry Cardinale e delle differenze di gestione del Milan rispetto alle scorse stagioni. Queste le sue parole.
"Cardinale è molto fissato su questa roba del giocare non per non perdere ma giocare per vincere. Amorim parte da un vantaggio rispetto ad Allegri cioè che ha il centravanti che Allegri non aveva. Ci sono alcuni fatti nuovi che non c'erano prima: inanzitutto il fatto che lui sia sceso in campo personalmente. Quando arrivò Fonseca non c'era nessuno ad accoglierlo, con Amorim si. La verità è che la gestione del Milan negli anni passati non è stata direttamente nelle mani di Cardinale. In questo caso adesso è lui in prima persona".
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