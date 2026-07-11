Ordine sul mercato: “Mendes? Dovete farla finita, primi acquisti fatti preparati da Tare e Allegri”
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Franco Ordine parla del mercato rossonero e delle operazioni in entrata già ufficializzate.
Durante una delle ultime puntate di QSVS, il collega Franco Ordine ha parlato del mercato in entrata del Milan, degli acquisti già ufficializzati e del rapporto della società rossonera con Mendes. Queste le sue parole.
"Con questa ossessione di Mendes dovete un po' finirla, il punto vero è che le seconde linee che si occupavano dietro Tare di scouting e acquisti e cessioni sono quelle che sono state promosse in prima linea. Finora, le operazioni che ha concluso il Milan, sono quelle che erano state preparate da Tare e Allegri".
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