Zazzaroni su Ramos: “75 milioni sono eccessivi ma il valore del giocatore non lo metto in dubbio”
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Ivan Zazzaroni parla di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan.
Durante l'ultima puntata di Football Club, podcast del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni tra i vari temi ha parlato anche del Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Leao non c'entra, il PSG aveva bisogno di fare entrate importanti e quindi hanno overvalutato il calciatore. 75 milioni mi sembrano francamente eccessivi. Ripeto, il valore del giocatore non lo metto in dubbio, è un valore, è un centravanti bravo negli spazzi, ha i colpi giusti. Già se facesse quello che ha fatto Giroud farebbe il suo. Ha fatto parecchia panchina al PSG ma li davanti c'è il mondo".
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