Ghoulam: "Napoli, non vedo chi meglio di Allegri: non si possono ignorare i problemi che ci sono stati al Milan"

vedi letture

Il futuro di Massimiliano Allegri non è stato ancora definito ufficialmente ma è chiaro da tempo, già dai giorni successivi al suo esonero da tecnico del Milan dopo la disfatta a San Siro contro il Cagliari che ha lasciato i rossoneri fuori dalla prossima Champions League. Il tecnico livornese sarà il nuovo allenatore del Napoli, salvo clamorosi colpi di scena: prima che possa tutto essere portato sotto la luce del sole, sarà necessario trovare un accordo per la risoluzione di contratto con il Milan. Al momento però in via Aldo Rossi non c'è nessuno con cui poter parlare. Intanto Faouzi Ghoulam, legato al Napoli dove ha giocato per diverse stagioni, ha parlato al Corriere dello Sport in merito all'arrivo di Allegri al Napoli.

ALLEGRI DAL MILAN AL NAPOLI: PER GHOULAM È SÌ

Il pensiero dell'ex calciatore partenopeo Faouzi Ghoulam in merito all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: "Non vedo chi meglio di Allegri al Napoli. Un'estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l'altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto".