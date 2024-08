I dubbi di Kalulu e quella telefona di Motta per sbloccare l'affare

L'ultimo allenamento a Milanello per salutare i compagni di squadra e il club con cui ha vinto uno scudetto da protagonista nel 2021-22 e poi via, in macchina verso Torino dove stamattina sta svolgendo le visite mediche. Pierre Kalulu arriva alla Juventus con la formula del prestito (oneroso a 3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus legati a prestazioni e risultati e la possibilità di inserire una clausola per la futura rivendita pari al 10%.

La telefonata di Motta

Se Kalulu non ha detto subito sì alla proposta di Cristiano Giuntoli - sottolinea oggi Tuttosport -, ma ha chiesto e ottenuto alcuni giorni di riflessione prima di dare il suo assenso lunedì sera, è soltanto per una questione di opportunità: avrebbe infatti preferito essere acquistato subito per avere la certezza di rimanere a Torino anche nei prossimi anni e non rischiare, la prossima estate, di essere rispedito al Milan e doversi cercare un’altra squadra perché fuori dal progetto rossonero. Sicuramente - si legge - a incidere sulla decisione, e sulla fumata bianca per il trasferimento, è stato l’intervento diretto del tecnico juventino, Thiago Motta, che ha telefonato al giocatore per rassicurarlo sul suo futuro, spiegandogli la grande considerazione che ha di lui per le sue caratteristiche tecniche e atletiche.

Un colloquio che, di fatto, ha sbloccato le titubanze di Kalulu, pronto a buttarsi nella nuova avventura con la firma per il prestito, un allungamento del contratto fino al 2029 e lo stipendio a 2,5 milioni annui.