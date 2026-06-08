Il CorSport su Glasner: "Stretta allenatore, l'ex Crystal Palace favorito per il Milan"

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Il Corriere dello Sport parla dell'ex Crystal Palace: "Stretta allenatore, l'ex Crystal Palace favorito per il Milan"

L’estate si prospetta come un periodo fondamentale per il Milan, chiamato a reagire dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative dell’ambiente rossonero. Gli obiettivi erano più elevati rispetto ai risultati ottenuti e questo ha portato il club a una riflessione approfondita.

I piani alti stanno valutando con attenzione le scelte da compiere per costruire il futuro del progetto sportivo. L’intenzione è individuare una strategia che consenta alla squadra di ritrovare competitività e continuità. Per riuscirci sarà necessario agire con prudenza.

Il Milan è consapevole della responsabilità che accompagna le decisioni dei prossimi mesi. Le settimane a venire saranno decisive e avranno un peso importante sul futuro del club. L’obiettivo è tornare a ottenere risultati all’altezza delle aspettative.

La società punta ad avviare un nuovo percorso basato su una visione comune e su una crescita costante e sostenibile. Intanto avanza sempre di più la candidatura di Oliver Glasner. Il Corriere dello Sport parla dell'ex Crystal Palace: "Stretta allenatore, l'ex Crystal Palace favorito per il Milan". Il quotidiano continua: "L'austriaco disponibile anche senza la garanzia di una dirigenza forte alle spalle".