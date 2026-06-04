Il dato clamoroso: con il Milan Pavlović ha segnato solo un gol in meno di Nkunku

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Dati che fanno sorridere o riflettere. In questi giorni così caotici un paragone tra Strahinja Pavlović e Nkunku può diventare dibattito di riflessioni

Con molta calma, forse troppa il Milan tenta di organizzare la prossima stagione 2026/2027. Infatti, questo è un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Prende piede la riflessione che quest'oggi vogliamo porvi: è normale che un difensore quale è Pavlovic abbia quasi gli stessi gol Nkunku con il Milan?

Una statistica strana e che fa abbastanza sorridere (amaramente). Infatti, Strahinja Pavlović in 73 presenze ufficiali con la maglia del Milan ha messo a segno 7 gol e 3 assist. Dei numeri alquanto simili a quelli di Christopher Nkunku, arrivato in rossonero la scorsa estate. Il francese in 35 presenze ha segnato 8 gol e 3 assist, proprio come il serbo.