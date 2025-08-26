Il presidente della Lega Serie A parla della possibilità di un campionato a 16 squadre

Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, è stato intervistato durante la trasmissione 'Radio Anch'Io Sport' in onda su Radio Rai 1 parlando anche del futuro del massimo campionato italiano, riprendendo il pensiero di Aurelio De Laurentiis sulla Serie A a 16 squadre: "De Laurentiis è un presidente visionario, molto bravo, che dà sempre grandi spunti.

Quello della riduzione delle squadre è però un discorso un po' complesso, che non passa solo dalla Serie A, ma che dovrebbe coinvolgere tutto il calcio professionistico. I campionati sono interconnessi, quindi potrebbe avvenire solo con una riforma della Federazione. In Spagna e Inghilterra le squadre sono 20, in Francia e Germania 18, a riprova del fatto che non ci sia una soluzione magica. Sul fronte dei diritti, mi rimetto all'esperienza di chi ne sa più di me. Siamo soddisfatti di come stiamo vendendo i diritti in Italia con l'accordo con Dazn e Sky. Dobbiamo migliorare sulla commercializzazione dei diritti all'estero".